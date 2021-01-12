Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

12.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:04
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, hayvancılık işletmelerini ziyaret etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, hayvancılık işletmelerini ziyaret etti.

Özel, Vize, Pınarhisar ve Lüleburgaz ilçelerindeki işletmeleri ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakanlık tarafından yapılan projeler ve desteklemeler hakkında işletme yetkililerine bilgi veren Özel, Kırklareli'nin önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu söyledi.

Çocuklara göz taraması uyarısı

Çocuklara rutin göz kontrolleri yapılmasının önemli olduğu bildirildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, ilk 6 ay, 3 yaş ve okula başlamadan önce göz taraması yaptırılmasının önemli olduğunu belirtildi.

Çocukların okula başlamalarının ardından her yıl düzenli olarak göz taraması yaptırılması gerektiğini ifade edilen açıklamada, "Çocuğunuzun göz kontrollerini düzenli yaptırmanız, birçok göz hastalığının önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar" denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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