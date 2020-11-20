Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

20.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:58
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediyesi, pazaryerlerinde HES kodu uygulamasına başladı.

Lüleburgaz Belediyesi, pazaryerlerinde HES kodu uygulamasına başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların tek bölgeden yapıldığı pazaryerlerinde HES kodu olmayan pazar esnafı ve vatandaş girişlerine müsaade edilmiyor.

Görevliler HES kodu sorgulaması öncesinde vatandaşların ateşlerini ölçüyor.

Riskli görülen kişiler ise sağlık ekiplerince hastanelere götürülüyor.

Kış hazırlıkları sürüyor

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri yağmur suyu tahliye ızgaralarını temizledi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin kent genelindeki süpürme, konteyner yıkama ve çöp toplama faaliyetinin yanı sıra yayalaştırılmış bölgedeki yağmur suyu tahliye ızgaralarını temizlediği belirtildi.

Kış ayları öncesinde ızgara temizliği çalışmalarına ağırlık verildiği ifade edilen açıklamada, kış tedbirleri çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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