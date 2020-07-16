Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
16.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:53
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Vezirgantepe mevkisinde düzenlendiği operasyonda H.E, A.A, O.M. ve Y.T'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA