Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu
Kırklareli'nde izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Kula köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda C.G, K.A, B.A, E.Z. ve N.Ç'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Olay yerinden kaçan İ.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Jandarma, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.