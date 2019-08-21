Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

Kırklareli'nde izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

21.08.2019 16:18
Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

Kırklareli'nde izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Kula köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda C.G, K.A, B.A, E.Z. ve N.Ç'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Olay yerinden kaçan İ.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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