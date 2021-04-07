Kırklareli'nde 48 kaçak göçmenle 3 organizatör yakalandı

Kırklareli'nden Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen 48 kaçak göçmenle organizatörlük yapan 3 zanlı yakalandı.

Kırklareli'nden Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen 48 kaçak göçmenle organizatörlük yapan 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köylerinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Her iki bölgede yapılan araştırmada içlerinde çocukların ve kadınların da olduğu 48 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.A., H.K.A. ve O.D. gözaltına alınırken işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı