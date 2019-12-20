Kırıkkale Üniversitesi rektörü kimdir? Kırıkkale Üniversitesi rektörü Ersan Aslan kimdir? Ersan Aslan biyografisi ve hayatı!

20.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:14

Kırıkkale Üniversitesi etkinliğinde İstiklal Marşı'nın Arapça okunması sonrası Kırıkkale Üniversitesi vatandaşların ilgi odağı oldu. Kırıkkale Üniversitesi hakkında ve Kırıkkale Üniversitesi rektörü hakkında aramalar arttı. Peki, Kırıkkale Üniversitesi rektörü Ersan Aslan kimdir? Kırıkkale Üniversitesi rektörü kimdir? Ersan Aslan biyografisi ve hayatı!

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ERSAN ASLAN KİMDİR?

Ersan ASLAN Bursa'da doğdu. Lisans öğrenimini 1983 yılında; Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü'nde tamamladı. 1983-1988 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi, Kırıkkale Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi kadrosuna atandı ve YÖK-Dünya Bankası projesi kapsamında 1988-1989 yıllarında İngiltere'de mesleki ve teknik eğitim konusunda eğitim aldı. Yüksek lisans çalışmasını 1992, doktora çalışmasını ise 1995 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamlayarak, 1996 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Kırıkkale Üniversitesinde çalışmakta iken 1998 yılında ÜAK'tan Doçent unvanını aldı. 1995-2008 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Kırıkkale Meslek Yüksekokulunda, çeşitli idari görevlerde bulundu. 2008 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Profesör kadrosuna atandı. Bu arada Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Projesinde, YÖK Başkan Danışmanı olarak görev yaptı.

Kırıkkale Üniversitesi rektörü Ersan ASLAN

2008-2011 yılları arasında Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Genel Sekreterlik, YÖK-Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Komisyonu Üyeliği ve Üniversitelerarası Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu.Şubat 2011-Aralık 2011 tarihleri arasında Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2011–Temmuz 2012 tarihleri arasında Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2013–Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2011–Eylül 2017 tarihleri arasında Türk Tasarım Danışma Konseyi Üyesi, Temmuz 2011–Eylül 2017 tarihleri arasında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Eş Başkanı,2004–2009 yılları arasında Beşinci Mevsim Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.2011-2017 yılları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı, 2017–2018 yılları arasında ise Başbakanlık Merkez Müşavirliği görevlerinde bulundu. 06.09.2018 tarih ve 2018/160 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevine halen devam etmektedir.

SCI indekslerince taranan çok sayıda yayını bulunmaktadır. Makine Tasarımı Kalite Kontrol, Bilgisayar Kontrollü Takım Tezgâhlarının Programlanması ve Son İşlemci Tasarımı ile Bilgisayar Destekli Tasarım konularında yayımladığı, çevirisini ve editörlüğünü yaptığı beş kitabı vardır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ERSAN ASLAN EĞİTİM DURUMU

Lisans: Makine Eğitimi ABD/Gazi Üniversitesi - 1983

Yüksek Lisans: Makine Eğitimi ABD/ Gazi Üniversitesi - 1992

Doktora: Makine Eğitimi ABD/ Gazi Üniversitesi – 1995

Yüksek Lisans Tezi: İki Eksenli Sayısal Denetimli Takım Tezgahları için Bilgisayar Destekli İşlem Planlaması ve Uygulaması

Doktora Tezi: Uzman Sistem Yaklaşımı İle Son İşlemci Tasarımı, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ERSAN ASLAN AKADEMİK HAYATI

Öğretim Görevlisi: Kırıkkale Üniversitesi 1988-1995

Yardımcı Doçent: Makine Mühendisliği Kırıkkale Üniversitesi 1995-1998

Doçent: Makine Mühendisliği Kırıkkale Üniversitesi 1998-2008

Profesör: Makine Mühendisliği Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2008-2011

Profesör: Makine Mühendisliği Kırıkkale Üniversitesi 2011 Ocak-2011 Temmuz