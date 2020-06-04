Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi Açıklaması
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Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz.

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi Açıklaması
04.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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