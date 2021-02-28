Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla birlikte yaşanabilir Türkiye'yi kuracağımıza inanıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin geçmişi bir kenara bırakarak helalleşmesi gerektiğini belirterek, "Biz dostlarımızla birlikte yaşanabilir bir Türkiye'yi kuracağımıza inanıyoruz ama bugün dostlarımızın arasında saymadıklarımızı da düşmanlarımız olarak görmüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, 'Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı'nda bir araya geldi. Ankara'da bir otelde gerçekleşen programda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, davetlilere sevgi ve saygılarını sunarak, "Yaşanabilir bir Türkiye başlığı ile düzenlenen bu buluşmanın ülkemizin barışına ve kardeşliğine önemli katkılar yapacağına yürekten inanıyorum. Toplantının ev sahibi olan Saadet Partisi ailesine şükranlarımı iletiyorum. Bir Cumhuriyet çocuğu olan Prof. Merhum Necmettin Erbakan, destekçilerinin ve karşıtlarının da Erbakan Hocası olarak yaşamını sürdürdü. Onun hocalığı sadece bir akademik unvan değildi. Onun hocalığı üniversite kürsülerine sıkışmış bir akademisyen- öğrenci ilişkisi de değildi. Onun hocalığı aynı zamanda ömrünü verdiği bir siyasi hareketin siz değerli mensuplarını vatan, millet ve bayrak sevgisiyle bir araya getirmiş milli bir görüşün hocalığı idi" diye konuştu.

'MAVİ VATANDAN SÖZ EDİYORSAK ECEVİT VE ERBAKAN SAYESİNDEDİR'"Farklılıklarımızla bir araya gelerek ülkemizin pek çok sorununu çözebilmiş olmamızın bir başka örneği de şüphesiz 26 Ocak 1974'te kurulan 1'inci Ecevit hükümetidir" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani Cumhuriyet Halk Partisi , Milli Selamet Partisi koalisyonudur. 11 aylık kısa ömrüne rağmen bu koalisyon hükümeti, Türkiye ve bölgenin geleceği açısından tarihi adımlar atmayı başarmıştır. Bu başarıların şüphesiz en önemlileri 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve devamıdır. Bu harekat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. ve bugün Mavi Vatan'dan söz ediyorsak bu Ecevit ve Erbakan'ın sayesindedir. Bu koalisyonun Kıbrıs Barış Harekatı ile haşhaş ekiminin serbest bırakılması da dahil tarihi nitelikteki pek çok icraatı kadar önemli bir başka niteliği daha var. Bu nitelik farklı siyasi geleneklere sahip 2 siyasi partinin hangi ilkeler çerçevesinde bir araya geleceğini göstermiş olmasıdır."'YEGANE YOLU DAHA FAZLA DEMOKRASİDİR'Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomik sorunları aşmasının bir tek yolunun daha fazla demokrasi ile olacağını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem ile yeniden hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu temel ilkesine uygun hale getirilmesinin, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebilmesinin, din ve vicdan özgürlüğü önündeki bütün engellerin kaldırılmasının, kimsenin ötekileştirilmediği, kimsenin dışlanmadığı bir ülke olabilmemizin, bağımsız ve barışçı bir dış politika uygulayabilmemizin, kamu istihdamında liyakatın esas olmasının, işçimizin ve çiftçimizin hakkını alın terinin kurumadan alabilmesinin, esnafımızın gününü bereketle geçirmesinin, sanayicimizin küçük ve orta boylu işletmelerimizin gelecek endişesi taşımadan üretebilmesinin, kamu bütçesinin denetlenebilir ve şeffaf bir şekilde tüm vatandaşlarımızın refahı doğrultusunda kullanılabilmesinin, terörün kalıcı olarak gündemden çıkarılmasının yegane yolu daha fazla demokrasidir. Tıpkı bu salonda olduğu gibi farklılıklarımızı birer zenginlik olduğu bilinci ile istişare ederek aklımızı kullanarak, hakkın galip gelmesini batılın zail olmasını sağlayabiliriz" açıklamasında bulundu.'DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE'Yİ KURACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Kılıçdaroğlu, tüm kırgınlık ve acıların giderilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bütün bir geçmişi bir kenara bırakarak helalleşmeliyiz. Karşılıklı bağışlama ve hoş görüye dayanan bir kardeşlik ortamını oluşturmalıyız. Ancak bunları başarabildiğimiz zaman yaşanabilir bir Türkiye'yi kurabiliriz. Biz dostlarımızla birlikte yaşanabilir bir Türkiye'yi kuracağımıza inanıyoruz. Ama bugün dostlarımızın arasında saymadıklarımızı da düşmanlarımız olarak görmüyoruz. Bir kez daha vurgulamak isterim; dostlarımız vardır ancak düşman olarak gördüklerimiz yoktur. Yunus Emre'nin dediği gibi 'Düşmanımız kindir bizim biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize' Erbakan Hoca'dan da öğrendiğimiz budur. Lideri olduğu siyasi partiler kapatıldığında ve siyasi yasaklı duruma düştüğünde dahi Cumhuriyete olan bağlılığından geri adım atmamıştır. Ülkeyi kutuplaştırmamış; kendisi üzerinden ülkeyi kutuplaştırmaya çalışan kimi vesayet kurumlarına karşı dahi hukuk içinde mücadele yürütmüştür" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU