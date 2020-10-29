Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kültür kenti olmaya ihtiyacı var

1 Barajı'nın Cumhuriyet'in bir anlamda Ankara'da kendisini kanıtladığı bir eser olduğunu belirterek, "Neden bu barajda 'Çubuk Barajları Konserleri' yapılmadı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk- 1 Barajı'nın Cumhuriyet'in bir anlamda Ankara'da kendisini kanıtladığı bir eser olduğunu belirterek, "Neden bu barajda 'Çubuk Barajları Konserleri' yapılmadı? Sanatçılar gelebilir ve sadece bu bölgenin insanı değil Çankaya'dan da diğer yerlerden de insanlar gelir. Çünkü Ankara'nın bir kültür kenti olmaya ihtiyacı var. Bir müzik kenti, sanat kenti olmaya ihtiyacı var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Çubuk- 1 Barajı Rekreasyon Alanı ile 42 projenin açılış ve temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı. Törende düzenlenen gösterilerin ardından açılış kurdelası kesildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çubuk- 1 Barajı'nın Cumhuriyet'in bir anlamda Ankara'da kendisini kanıtladığı bir eser olduğuna dikkat çekerek, "Baraj belki bugün görevini yapamıyor ama akşam sanatçıları dinlerken müziği dinlerken dedim ki neden bu barajda Çubuk Barajları Konserleri yapılmadı? Ankara'da da Çubuk Barajı Konserleri yapılabilir. Sanatçılar gelebilir ve sadece bu bölgenin insanı değil Çankaya'dan da diğer yerlerden de insanlar gelirler. Çünkü Ankara'nın bir kültür kenti olmaya ihtiyacı var. Bir müzik kenti, sanat kenti olmaya ihtiyacı var. ve bunu büyük bir keyifle ifade edeyim ki bunu yapacak kişinin adı da Sayın Mansur Yavaş'tır. Bunu yapacaktır. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

'BEN MANSUR BAŞKAN'DAN RAZIYIM'İYİ Parti lideri Akşener de Mansur Yavaş'tan kişisel olarak razı olduğunu söyledi, Akşener, "İYİ Parti Genel Başkanı olmanın dışında Meral Akşener olarak ben Mansur Başkan'dan razıyım. İnşallah Ankaralılar da razı olur, Allah da razı olur. Başarılarının devamını diliyorum. Herkese saygılar sunuyorum" dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Mansur Yavaş ise Ankara'nın Cumhuriyet'in başkenti olduğunu belirterek, "Büyük Türk milletini bu topraklardan atmaya kalkan işgalcilere karşı Milli Mücadele'nin karargahı idi Ankara. Sonra kurtuluşumuzun ve yeniden kuruluşumuzun başkenti oldu. Bugün de hem gururumuzun hem ümidimizin hem de milletçe geleceğe yürüyüşümüzün başkenti Ankara. Ana rahminde büyütür gibi milli mücadeleyi büyüttü. Bozkırın ortasından bağımsızlık, Cumhuriyet ve medeniyet inşa etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU