KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI OLAN SANIKLAR, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI - Haberler
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KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI OLAN SANIKLAR, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Kemalpaşa, Dikili, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde jandarma ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 sanık yakalandı.

İZMİR'in Kemalpaşa, Dikili, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde jandarma ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 sanık yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe komutanlıkları ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Dikili'de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. ve 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., Ödemiş ilçesinde 7 farklı suçtan 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö., Kemalpaşa ilçesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. ile Torbalı'da 4 farklı suçtan hakkında 13 yıl 33 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.U. yakalandı. Gözaltına alınan sanıklar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI OLAN SANIKLAR, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI OLAN SANIKLAR, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI OLAN SANIKLAR, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI

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İZMİR'in Kemalpaşa, Dikili, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde jandarma ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 sanık yakalandı.

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