Keşan'da İş Yeri Yangını
Keşan ilçesine bağlı Yayla Köyü Sahili'nde çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Keşan ilçesine bağlı Yayla Köyü Sahili'nde çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, sahil pazaryeri alanında bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Yangın, Yayla Sahili Atık Su Arıtma Tesisi'nde bekçi tarafından fark edildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında iş yerleri kullanılamaz hale geldi.