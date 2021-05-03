Kepenkleri kapalı çalışan oto tamircisine baskın
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Kepenkleri kapalı çalışan oto tamircisine baskın

Kepenkleri kapalı çalışan oto tamircisine baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler Kocasinan da bulunan oto saniye sitesinde kaçak olarak kepenkler kapalı çalışan bir oto tamirhanesi zabıta ekipleri tarafından basıldı.

Bahçelievler Kocasinan da bulunan oto saniye sitesinde kaçak olarak kepenkler kapalı çalışan bir oto tamirhanesi zabıta ekipleri tarafından basıldı. Zabıta ekiplerini gören müşteri ve çalışanlar ne yapacaklarını bilemediler.

Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri, tam kapanma sürecinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler son olarak Kocasinan sanayi sitesinde tamirhanelerin yasak olmasına rağmen çalıştıkları ihbarını aldı. Ekipler kısa sürede sanayiye gelerek açık olan iş yerlerine kapatmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu sırada Zabıta ekiplerini gören bir iş yeri kepenkleri kapatarak içeride çalışmaya devam etti. Ancak zabıta ekipleri iş yerinde çalışıldığını fark etti. İş yeri önüne gelen ekipler burada bir iş yeri çalışanına izinleri olup olmadığını sordu. Çalışan izinlerinin olmadığını beyan etti. Bunun üzerine ekipler kepenklerin açılmasını istedi. İçeri giren ekipler çok sayıda çalışan ve araç sahibiyle karşılaştı. Ekipler iş yerine cezai işlem uygularken içeride bulunan araçlar ve vatandaşlar dışarı çıkartıldı.

(Volkan Kayalar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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