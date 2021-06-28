Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
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Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü

Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, yıkım çalışması sırasında kendilerine ait iş makinesi ile duvar arasına sıkışan Yunus Emre Koçdemir (30) hayatını kaybetti.

BURSA'da, yıkım çalışması sırasında kendilerine ait iş makinesi ile duvar arasına sıkışan Yunus Emre Koçdemir (30) hayatını kaybetti. Olayın ardından iş makinesinin operatörü İ.A., gözaltına alındı. 

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Şehit Asteğmen Murat Özgün Sokak'a meydana geldi. 3 katlı bir binanın yıkımı sırasında İ.A., manevra yaptığı paletli iş makinesiyle, toz kalkmaması için çevreyi sulayan patronu Yaşar Koçdemir'in oğlu Yunus Emre Koçdemir'e çarptı. Koçdemir, iş makinesiyle yan binanın duvarı arasında sıkıştı. Bu sırada kanlar içindeki Yunus Emre Koçdemir'i gören operatör İ.A., baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Koçdemir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.İş makinesi operatörü ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mahalle esnafından Selim Gümüş, "Arkadaş orada kepçe çalışırken dolaşıyordu. İş makinesinin çalıştığı yeri ıslatıyordu. Biz çalışırken bir gürültü duyduk. O anda iş makinesinin birisini sıkıştırdığını gördük. Bel tarafı komple ayrılmıştı. Koşarak dışarı çıktık. Kepçe operatörü farkında değildi, hala çalışıyordu. Daha sonra operatör durdu. Arabadan indiği gibi feryat etmeye başladı ve bayıldı" dedi.


Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
Kendilerine ait iş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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