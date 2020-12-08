Kazada bacağını kaybeden Ahsen, sporla hayata tutundu
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Kazada bacağını kaybeden Ahsen, sporla hayata tutundu

08.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:20
Kazada bacağını kaybeden Ahsen, sporla hayata tutundu

ANKARA'da 9 yıl önce otomobilin çarpması sonucu sol bacağını kaybeden ve 11 ameliyat geçiren Ahsen Dişe (33), spor ile hayata tutundu.

ANKARA'da 9 yıl önce otomobilin çarpması sonucu sol bacağını kaybeden ve 11 ameliyat geçiren Ahsen Dişe (33), spor ile hayata tutundu. Önce okçulukla uğraşan ve daha sonra oturarak voleybolda milli olan Dişe, şimdi ekim ayında Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor.

2011'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde otobüs durağına dalan otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ahsen Dişe, sol bacağını kaybetti. 2 yılda 11 ameliyat geçiren Dişe, protez takılarak hayatına devam etti. Dişe, bu süreçte spor yaparak hayata tutundu. Önce okçuluk branşı ile ilgilenen Dişe, kısa sürede Türkiye 2'ncisi olduktan sonra voleybola merak sardı. Yıllarca voleybol oynayarak milli takıma yükselen Dişe, şimdi 2021 Ekim ayında Antalya'da düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Burada derece elde ederek kupayı kaldırmak isteyen milli voleybolcu, spor yapmak için hiçbir şeyin engel teşkil etmediğini söyledi.

Ahsen Dişi, kazada bacağını kaybettikten sonra spora başladığını ve voleybolda milli olduğunu anlatarak, "Bu olaydan önce spor ile ilgilenmiyordum. Rehabilitasyon sürecimde başladım. Okçuluk ile başladım. Protezim yapım aşamasındayken okçuluk sporuna başladım. 6 ay sonra Türkiye ikincisi oldum. Çok kısa bir süreydi. Uzun yıllar okçuluk ile uğraştım. Daha sora oturarak voleybola başladım. Yaklaşık 8 yıldır spor yapıyorum. Arada yoga yapıyorum, plates yapıyorum. Şimdi ekim ayında Avrupa şampiyonası var Antalya'da, orada mücadele edeceğiz. Pandemi  nedeniyle bireysel antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Mutlaka bir derece alırız. Her sporcu kupayı kaldırmak ister" dedi.Engelli bireylerin spor yaparak hayata tutunabileceklerini kaydeden Ahsen Dişe, "Spor hem ruhen hem bedenen hem zihnen, psikolojik olarak kendimizi kötü hissettiğimiz anda bize iyi gelen tek şey. Ben böyle çıktım bu işin içinden. Psikolojimi bu şekilde düzelttim. Gerçekten hayata bağladığımı düşünüyorum. Ben kendimi iyi hissediyorum spor yaptığım için. Herkes yapsın isterim. Sporun yaşı yok. Küçük yaşta engelli olan arkadaşlarımız da var, büyük olup şeker hastalığından bir uzvunu kaybetmiş abilerimiz de var. Hiçbir şekilde engel değil. Sadece biraz azim, biraz istek, biraz ailelerimizin desteklemesiyle de olan bir şey bu" diye konuştu

Görüntü dökümü: Ahsen Dişe'nin mat üstünde spor yaparken detay görüntüsüAhsen Dişe'nin ayakta spor yaparken görüntüsüAhsen Dişe'nin protez bacağından görüntüAhsen Dişe ile röp. Ahsen Dişe'nin yürümesinden detay görüntü

Haber-Kamera: Burak TEKİN-Fatih POYRAZ/ANKARA,


Kazada bacağını kaybeden Ahsen, sporla hayata tutundu
Kazada bacağını kaybeden Ahsen, sporla hayata tutundu
Kazada bacağını kaybeden Ahsen, sporla hayata tutundu
Kazada bacağını kaybeden Ahsen, sporla hayata tutundu
Kazada bacağını kaybeden Ahsen, sporla hayata tutundu
Kazada bacağını kaybeden Ahsen, sporla hayata tutundu
Kazada bacağını kaybeden Ahsen, sporla hayata tutundu
Kazada bacağını kaybeden Ahsen, sporla hayata tutundu
Kazada bacağını kaybeden Ahsen, sporla hayata tutundu
Kazada bacağını kaybeden Ahsen, sporla hayata tutundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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