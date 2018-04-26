KAYSERİ/ Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu tarafından "Çizmeli Kedi" adlı çocuk oyununu sahnelenecek.

Talas Belediyesi Konferans Salonu'nda 28 Nisan Cumartesi günü saat 12.00 ve 15.00'te sahnelenecek oyunda, sıradan bir kedi iken tesadüf eseri çizmelerine kavuşan ve bambaşka bir kediye dönüşen Çizmeli Kedi'nin maceraları anlatılıyor.

Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Kendime Kıyamam" isimli oyunla izleyici karşısına çıkacak.

Alman yazar Curth Flatow'un kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın Türkçeye çevirdiği "Kendime Kıyamam" adlı oyunda, zamanın öne çıkan konularından "mutlu evlilik", ironik ve komik yönleriyle sahneye yansıtılıyor. Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in boşandıktan sonra oğlu Ulrich'le düzenli ve planlı bir bekar hayatı sürdürmesini ve oğlunu bir kadına bağlı olmadan yetiştirmesini konu ediyor.



Özel hayatında evlilik müessesine tamamen karşı olan Jaeger'in oğlunun evlenmek istemesi ise onu çileden çıkarıyor. Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in aşka ve evliliğe ne kadar direneceği sorusuna yanıt aramasıyla sürükleyici bir hal alıyor.



Selçuk Sazak'ın yönetmenliğini üstelendiği oyunda Volkan Gündüz, Can Atak, Filiz Demiralp, Begüm Atak, Neyra Karaböcü, Göksu Girişken, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, İnanç Keteci, Elif Ayça Aksu ve İsmail Tütüncü rol alıyor.



"Kendime Kıyamam" adlı oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 28 Nisan Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde izleyicisiyle buluşacak.