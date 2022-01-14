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Emniyetspor Kulübü'ne madalya yağmuru

Emniyetspor Kulübü'ne madalya yağmuru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube tarafından düzenlenen 'İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi'nde Emniyetspor Kulübü'ne madalya yağdı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube tarafından düzenlenen 'İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi'nde Emniyetspor Kulübü'ne madalya yağdı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında 11-12 Ocak 2022 tarihlerinde Barbaros Kapalı Spor Salonunda Okullar Arası Kayseri Gençler İl Seçmesi yapıldı. Yapılan seçmelere Kayseri Emniyetspor Kulübü, 14 sporcu ve 2 antrenör ile katıldı. Müsabakalarda 6 sporcu birincilik derecesi ile altın, 2 sporcu ikincilik derecesi ile gümüş ve 6 sporcu da üçüncülük derecesi ile bronz olmak üzere 14 madalya kazandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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