23 Nisan konvoyu renkli görüntüler oluşturdu

Kayseri'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla süslenen otobüs öncülüğündeki konvoy, mahalle mahalle gezerek çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kayseri'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla süslenen otobüs öncülüğündeki konvoy, mahalle mahalle gezerek çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince oluşturulan konvoy, Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket etti.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen otobüsün öncülüğündeki konvoya polis ekipleri de eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ personeli ve bando takımı gösteri sundu.

Marşlar ve şarkılar eşliğinde Sivas Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı gibi kentin işlek caddelerini gezen konvoya katılan Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından el sallayan vatandaşların bayramını kutladı.

Evlerini Türk bayrağı ve balonlarla süsleyen vatandaşlar ve çocuklar da konvoya el sallayarak 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Türk Kızılay Kayseri Şubesi üyeleri de çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Vali Günaydın, megafonla evlerinin balkonlarından sevgi gösterisinde bulunan çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı. Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle belirli sınırlar içerisinde kutladıklarını söyledi.

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Adalı da salgın sürecinin bir an önce bitmesini temenni ederek, "Daha coşkulu, çocuklarımızın içinde olduğu güzel bayramlar kutlamayı yürekten diliyoruz. Hepinizin bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da salgın sürecinin biteceğine inandığını belirterek, "Bu bizim elimizde. İnşallah normal zamanlardaki gibi bayramlarımızı coşkuyla kutlayacağız." dedi.

Konvoyu evinin önünde karşılayan Hacı Mustafa Gazioğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Sevda Ergil ise "Çok mutlu oldum. Bu etkinliği yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Ben ağladım, çünkü okulda kutlamayı çok istiyordum. 23 Nisan'da hep gösteri yapardık. Eski bayramları çok özledik. O eski günler gelsin istiyoruz. İnşallah gelir." sözleriyle duygularını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya