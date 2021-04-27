Kavunun tanesi 20 TL
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Kavunun tanesi 20 TL

Kavunun tanesi 20 TL
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sezonun ilk kavunu pazar tezgahına yüksek fiyatla girdi.

Sezonun ilk kavunu pazar tezgahına yüksek fiyatla girdi. Tanesi 20 liradan satılan kavun, fiyatından dolayı tezgahlarda sınırlı sayıda bulunuyor.

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden kavun Pazartesi günü Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazarda tezgaha çıkarken, Antalya'dan gelen meyvenin tanesi 20 liradan satılıyor. Fiyatı yüksek olduğu için sınırlı sayıda kavun getirdiklerini anlatan pazarcı esnafı Özcan Özen, "Kavun fiyatının yüksekliğinden dolayı pek fazla satılmıyor. Bizler de tezgahta çeşit olsun diye getirdik. Şu an fiyatı 20 ile 15 TL arasında değişiyor. Zaten sınırlı sayıda getiriyoruz, akşam olunca elimizde 1-2 tane kalıyor. Müşteriye yok dememek için mecburen alıyoruz. Fiyatları bir dahaki ay düşer" dedi. - BİLECİK

Kavunun tanesi 20 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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