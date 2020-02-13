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Kasımpaşa, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

13.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:02
Kasımpaşa, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. İdmanın, 19 yaş altı takımıyla yapılan hazırlık maçıyla tamamlandığı belirtildi.

Kasımpaşa, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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