Kaş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinden Kaş yönününe seyreden Ö.İ. (32) idaresindeki 15 HH 559 plakalı otomobil, Kınık Mahallesi'nde İ.B'nin (16) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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