Kaş'ta doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 kişi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaş'ta doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 kişi bulundu

Kaş'ta doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 kişi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kaş ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve bir süre kendilerinden haber alınamayan 3 şahıs, jandarma ve AKUT personelinin arama çalışmaları sonucunda bulundu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve bir süre kendilerinden haber alınamayan 3 şahıs, jandarma ve AKUT personelinin arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde ikamet eden ve en son 8 Aralık Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Kaputaj mevkiindeki kanyona doğa yürüyüşü yapmak amacıyla giden C.S., İ.O. ve A.T. isimli şahısların telefonlarına ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine ekipler, AKUT personelleri ile birlikte bölgede arama çalışması başlattı. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda bulunan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı

Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı

 Nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı gardıropta yakalandı

Nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı gardıropta yakalandı

 Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli suç makinesi çıktı

Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli suç makinesi çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title