Kartepe'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı (2)

KARTEPE'DE ARAMA SONLANDIRILDIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduğu iddia edilen Uğur Tolum (44) ile ilgili AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri aramayı sonlandırdı.

KARTEPE'DE ARAMA SONLANDIRILDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduğu iddia edilen Uğur Tolum (44) ile ilgili AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri aramayı sonlandırdı. Jandarma, güvenlik kameraları, Plaka Tanıma Sistemi ve Mobese kayıtlarını inceleyerek teknik aramalara devam edecek. Kaybolan kişinin Kartepe bölgesinde herhangi bir izine rastlanıldığı taktirde bölgede arama çalışmalarına yeniden başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı