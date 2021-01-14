Kartepe'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı (2)
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Kartepe'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı (2)

14.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:39
Kartepe'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı (2)

KARTEPE'DE ARAMA SONLANDIRILDIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduğu iddia edilen Uğur Tolum (44) ile ilgili AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri aramayı sonlandırdı.

KARTEPE'DE ARAMA SONLANDIRILDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduğu iddia edilen Uğur Tolum (44) ile ilgili AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri aramayı sonlandırdı. Jandarma, güvenlik kameraları, Plaka Tanıma Sistemi ve Mobese kayıtlarını inceleyerek teknik aramalara devam edecek. Kaybolan kişinin Kartepe bölgesinde herhangi bir izine rastlanıldığı taktirde bölgede arama çalışmalarına yeniden başlanacağı öğrenildi.


Kartepe'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı (2)
Kartepe'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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