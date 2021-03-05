Karşıyaka ve Göztepe voleybolda evlerinde
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Karşıyaka ve Göztepe voleybolda evlerinde

05.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:56
Karşıyaka ve Göztepe voleybolda evlerinde

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve takipçisi Karşıyaka yarın evinde düşme hattında yer alan Çiftlikköy Belediyespor'la karşılaşacak.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve takipçisi Karşıyaka yarın evinde düşme hattında yer alan Çiftlikköy Belediyespor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ligde 6'ncı sırada yer alan Göztepe ise Balçova Spor Salonu'nda 16.00'da 3'üncü basamaktaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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