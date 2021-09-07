Karşıyaka'dan 2 transfer daha
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Karşıyaka'dan 2 transfer daha

Karşıyaka'dan 2 transfer daha
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıldır devam eden transfer yasağını sezonun ilk haftası öncesi geçici olarak kaldıran Karşıyaka, kadrosuna 2 takviye daha yaptı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıldır devam eden transfer yasağını sezonun ilk haftası öncesi geçici olarak kaldıran Karşıyaka, kadrosuna 2 takviye daha yaptı. Kaf-Kaf, Çorumspor'dan teknik direktör Cüneyt Biçer'in eski öğrencisi olan 23 yaşındaki stoper Batuhan Demirel ve Şanlıurfaspor'dan 24 yaşındaki merkez orta saha Sefer Kanıtemiz'le anlaştı. Batuhan, daha önce 3'üncü Lig'de 2019 yılında Çorumspor, geçen sezon da kiralık olarak forma giydiği Isparta 32 Spor'da Play-Off şampiyonluğu sevinci yaşadı. Erbaaspor'da profesyonel olup son 2 sezondur Büyükçekmece Tepecikspor'da oynayan Sefer, sezon başında Şanlıurfaspor'a transfer oldu. 

Takımda, İhsan Furkan, Abdülkadir, Yunus, Ertuğrul ve Samican'dan sonra Cüneyt Biçer'in 6'ncı eski öğrencisi olacak Batuhan, 2 yıllığına kiralanırken, Sefer'le de 2 yıllık sözleşme yapılacak. Geçen sezonki kadrosundan toplam 14 futbolcuyla yollarını ayırıp 10 takviye yapan Karşıyaka, transfer döneminin son gününe girilirken 1 santrfor almak için girişimlerini sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılarda Fenerbahçe'den 2 yıllığına kiralanıp geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanında oynayamayan yeni transferlerden Barış Sungur'un lisans işleri tamamlanıyor. Yeni transferlerden Alperen'in ise koronavirüs testi pozitif çıktığı için ilk hafta forma giyemediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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