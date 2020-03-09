Karşıyaka'da dolu dolu 8 Mart! Karşıyaka Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir haftaya yayılan pek çok anlamlı etkinliğe imza attı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen'in moderatörlüğünde, ilk resmi kadın savaş muhabirimiz Ömür Olgundemir'in konuk olduğu 'Kadının Gücü Üstüne' başlıklı söyleşinin yanı sıra bisiklet turu, aikido, zumba ve futsal şenliği gibi aktivitelerle kadının her alandaki gücüne, emeğine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekildi.

KADININ GÜCÜ ÜSTÜNE

Çarşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve haftanın en çok ilgi gören etkinliklerden biri olan 'Kadının Gücü Üstüne' başlıklı söyleşiye, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç da katıldı. Söyleşide fotoğraflar eşliğinde anılarını anlatan Ömür Olgundemir, kadının sınır tanımayan gücünün en güzel örneklerini katılımcılarla paylaştı. Etkinlik sonunda Milletvekili Sertel ve Başkan Tugay tarafından Misket Dikmen ile Ömür Olgundemir'e çiçek ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

"SİZLERE İHTİYAÇ VAR"

Başkan Tugay "Türkiye'nin ilk resmi kadın savaş muhabiri olan Ömür Olgundemir çok değerli ve özel bir insan. Misket Dikmen'i de İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak ülkemizin en güçlü kadınlarından birisi olarak görüyoruz. Bu unutulmaz söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin varlığına ve yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Yaptıklarınız, başarılarınız daha çok tanıtılmalı ve örnek gösterilmeli " dedi.

Milletvekili Atilla Sertel de "Çok uzun yıllardır tanıdığım ve tanımaktan gurur duyduğum Ömür ablama, çok değerli kardeşim ve yıllarca birlikte görev yaptığım Misket Dikmen'e, bu anlamlı söyleşiyi düzenlediği ve bizleri buluşturduğu için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KADINLAR SPORLA BULUŞTU

Öte yandan Karşıyaka Belediyesi'nin Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında renkli bir bisiklet turu gerçekleştirildi. 100'ü aşkın kadın hep birlikte Karşıyaka İskele'den Tay Park Kafe'ye pedal çevirdi. Ayrıca, Muharrem Candaş Spor Salonu'nda zumba gösterisi yapıldı. Sonrasında tüm katılımcı kadınlara karanfiller armağan edildi. Tay Park Kafe'de Karşıyaka Belediyesi'nin kadın aikido grubu ve Aikido Engel Tanımıyor takımındaki kadınlar aikido gösterileri sergiledi. Hiit cardiyo ve Futsal Şenliği de yoğun ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı.

ETKİNLİKLER SÜRECEK

Karşıyaka'da Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı kapsamında bugün de (9 Mart) geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlenecek. 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü İçin Yürüyoruz' sloganıyla, saat 17.00'da belediye ana hizmet binası önünde bir araya gelecek olan katılımcılar, ellerinde pankart ve bayraklarla Çarşı içinden geçerek Karşıyaka İskele'ye yürüyecek. Ayrıca bu ay gazeteci, yazar ve yönetmen Işıl Özgentürk'ün konuk olacağı ve Haluk Işık'ın yöneteceği "Ayın Konuğu" söyleşisi "Kadın 'bir' nedir?" başlığıyla gerçekleşecek. 13 Mart Cuma saat 20.00'da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde yapılacak söyleşide; dünyanın, ülkemizin ve kadınların sorunları ile çıkış yolları tartışılacak.

Kaynak: Bültenler