Karatay Lavanta Bahçesi'nde ekim çalışmaları başladı

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin Karaaslan Üzümcü Mahallesinde 250 bin metrekare daha ekleyerek 340 bin metrekarelik alana çıkardığı Karatay Lavanta Bahçesi'nde yeni lavanta fidelerin ekim çalışmaları başladı.

50 bin metrekarelik alan eklenerek büyütme çalışmaları tamamlanan Karatay Lavanta Bahçesi'ne yeni lavanta fideleri ekilmeye başlandı. Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen söz konusu çalışmayla genişletilen yeni alana 200 bin adet fide daha toprakla buluşturuldu. Yeni ekilen söz konusu fidelerle Karatay Lavanta Bahçesi'ndeki lavanta sayısı 300 bini buldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, güzelliği ve eşsiz kokusuyla 2 yıldır Karatay'a, Karataylılara görsel şölen yaşatan Karatay Lavanta Bahçesi'nin, 90 bin metrekareden 340 bin metrekareye yükseltilmesiyle Konya'ya farklı bir boyut kazandıracağının altını çizdi.

Ekiplerin Karatay Lavanta Bahçesi'ne 200 bin adet lavanta fidesini daha toprakla buluşturduğunu ifade eden Başkan Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi'nin kapılarını açtığı günden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, "Kaliteli zaman geçirmek isteyen binlerce hemşehrimizin yanı sıra evlenme hazırlığı yapan çiftler, nişan veya düğün fotoğrafı çekmek isteyenler ile amatör veya profesyonel pek çok fotoğrafçı, yaz aylarında Karatay Lavanta Bahçemize büyük ilgi gösterdi. İlçemizde adeta görsel bir şölen havası esti. Bizler de bu ilgi dolayısıyla Lavanta Bahçemizi daha da büyütme kararı aldık. Bu kapsamda 90 bin metrekarelik alanda kurduğumuz bahçemize 250 bin metrekarelik yeni bir alan daha ekleyerek bahçemizi 340 bin metrekareye çıkardık. Genişletme çalışmalarımızı tamamladıktan sonra da Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müze bağlı ekiplerimiz, bu alana 200 bin adet Lavanta fidesi ekimine başladı. Bu çalışmamızın yanı sıra İsmil'deki Karatay Termal Tatil Köyümüzün bulunduğu alanın hemen yanına da yeni bir Lavanta bahçesi kazandırıyoruz. Bu bağlamda Karatay Belediyesi olarak şehrimizin turizmine de katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bizim için en önemli konu hemşehrilerimize hizmetar olabilmek. Bizler, ilçemize, şehrimize ve insanımıza değer katacak daha birçok projelerimizle hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi. - KONYA