Karapınar heyeti, AK Parti Konya milletvekillerini ziyaret etti

AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatı Ankara'da Konya milletvekillerini ziyaret etti.

AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatı Ankara'da Konya milletvekillerini ziyaret etti.

AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Taşpınar, Gençlik Kolları Başkanı Sinan Gümüşsoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Konya milletvekilleri Leyla Şahin Usta, Tahir Akyürek, Ahmet Sorgun, Halil Etyemez, Selman Özboyacı ve Gülay Samancı'yla görüştü.

Zengin, Karapınar'daki çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Zengin, "Tarım ve hayvancılığın önemli yer tuttuğu ilçemizde, son yıllarda enerji alanında da önemli bir yere geldik. Hizmetlerimiz vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor. Bu konuda başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere milletvekillerimize teşekküre ettik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz