KARANTİNADA OLMALARI GEREKİYORDU, DİREKSİYON BAŞINDA YAKALANDILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARANTİNADA OLMALARI GEREKİYORDU, DİREKSİYON BAŞINDA YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde Alanya'dan, Kırklareli'nin Vize ilçesi istikametine yolcu taşıyan şoförler M.Ö ve İ.Ç.?nin yapılan kontrolde 'riskli' grubunda yer aldığı tespit edildi.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde Alanya'dan, Kırklareli'nin Vize ilçesi istikametine yolcu taşıyan şoförler M.Ö ve İ.Ç.?nin yapılan kontrolde 'riskli' grubunda yer aldığı tespit edildi. Evde izolasyonda olması gerekirken direksiyon başında yakalanan 2 şoföre işlem yapıldı.

Kapaklı-Saray yolu üzerinde denetim yapan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karantina altında kalması gereken M.Ö ve İ.Ç.?ye işlem yaptı. İlçe giriş çıkışlarında denetim yapan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alanya'dan kalkıp Kırklareli Vize ilçesine seferini yapan bir firmaya ait otobüste yaptıkları sorgulamada iki şoförün temaslı olduğunu belirledi. Bunun üzerine otobüsteki yolcuları ve şoförleri Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülüp test yapılırken, şoförler M.Ö ve İ.Ç. hakkında karantina kurallarına uymadığı için cezai işlem uyguladı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

KARANTİNADA OLMALARI GEREKİYORDU, DİREKSİYON BAŞINDA YAKALANDILAR
KARANTİNADA OLMALARI GEREKİYORDU, DİREKSİYON BAŞINDA YAKALANDILAR
KARANTİNADA OLMALARI GEREKİYORDU, DİREKSİYON BAŞINDA YAKALANDILAR
KARANTİNADA OLMALARI GEREKİYORDU, DİREKSİYON BAŞINDA YAKALANDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Mesut Özil Lionel Messi Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KARANTİNADA OLMALARI GEREKİYORDU, DİREKSİYON BAŞINDA YAKALANDILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 20:46:17. #1.16#

title