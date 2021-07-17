Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşakları arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derz yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları arasında 22. kilometresinde İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Edirne İstikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Datça-Marmaris yolunun 12-24. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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