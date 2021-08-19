Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
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Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor.

Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Hollanda'ya dönen Yılmaz Taşpınar, AA muhabirine tatilin her yıl olduğu gibi çabuk geçtiğini söyledi.

Dönüş yolculuğunun hüzünlü olduğunu belirten Taşpınar, "Gurbetçi olmak çok üzücü. Annem, babam kardeşlerimi geride bıraktım. Orada ailem yok. Çok hüzünlüyüm." dedi.

"Buradan ayrılırken hüzünlü oluyor"

Almanya'ya dönen Fırat Cilan ise tatil boyunca Türkiye'nin dört bir yanını gezdiğini anlattı.

Memleketi Adana'da aile ziyaretleri yaptığını da ifade eden Cilan, "11 ay çalışıyoruz 1 ay tatil yapalım diye onu da yapamıyoruz tam aslında. Memleketimizi çok özlüyoruz." ifadelerini kullandı.

Salih Yalçınyiğit ise tatilini köyünde geçirdiğini anlattı.

Dönüş yolunun hüzünlü olduğunu aktara Yalçınyiğit, "Her yıl gidip geliyoruz. Bir hüzün var. Gelirken güzel oluyor tabii ama buradan ayrılırken hüzünlü oluyor." dedi.

Almanya'ya dönen Mehmet Haliloğlu ise gurbetçi olmayanın aynı duyguları hissedemeyeceğini ifade etti.

Tüm gurbetçiler için hüzünlü bir yolculuk başladığını aktaran Haliloğlu, "Üzülüyoruz tabii, vatanımıza geldiğimiz zamanda tabi çok mutlu oluyoruz. Vatanımızın toprağına basmak, o kokuyu hissetmek bizim için çok mutluluk verici bir şey." diye konuştu.

Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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