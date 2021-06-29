Kapadokya Alan Başkanlığı Sözlü Sınav Duyurusu (29/06/2021)
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Kapadokya Alan Başkanlığı Sözlü Sınav Duyurusu (29/06/2021)

Kapadokya Alan Başkanlığı Sözlü Sınav Duyurusu (29/06/2021)
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Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen unvanlı boş...

Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre (İç Denetçi hariç) KPSS taban puanı esas alınarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav takvimi aşağıda belirtilmiş olup, adaylar sözlü sınav takvimine ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi. cbiko. gov. tr/) üzerinden de görüntüleyebileceklerdir.

SINAV TAKVİMİ: 05-08 Temmuz 2021 (09. 30-12. 30/ 13. 30-17. 30)

1. Gün: 05. 07. 2021 Pazartesi Sözlü Sınava Girecek Aday Listesi için tıklayınız

Avukat, Uzman (Mimar), Uzman (İnşaat Mühendisi), Uzman (Peyzaj Mimarı)

2. Gün: 06. 07. 2021 Salı Sözlü Sınava Girecek Aday Listesi için tıklayınız

Uzman (Mali Hizmetler Uzmanı), Uzman (İdari Uzman), Uzman (Tanıtım Uzmanı), Büro Görevlisi (Arşiv Uzmanı), Uzman (Harita Mühendisi)

3. Gün: 07. 07. 2021 Çarşamba Sözlü Sınava Girecek Aday Listesi için tıklayınız

Büro Görevlisi (Memur), Teknisyen (Elektrik), Teknisyen (Bilgisayar), Teknisyen (Harita), Destek Personeli (Evrak Görevlisi)

4. Gün: 08. 07. 2021 Perşembe Sözlü Sınava Girecek Aday Listesi için tıklayınız

Destek Personeli (Temizlikçi), Destek Personeli (Mihmandar), Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı), Şoför

SINAV YERİ:

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü II. TBMM Binası yanı Ulus/ANKARA adresinde bulunan Yüksek Kurul Toplantı Salonunda yapılacaktır.

SINAV KONULARI:

Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

d) Genel yetenek ve genel kültürü

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Sınav tarihinde Covid-19 teşhisi konulan veya temaslı olan adayların bu durumlarını; sınav tarihinden önce Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Sözlü sınava girecek adaylar HES kodu olmadan sınava alınmayacaktır.

MUTLAKA OKUYUNUZ!

COVID-19 kılavuzu için tıklayınız

Sorularınız ve bilgi için:

Seçme, İşe Alım ve Yerleştirme Şubesi Müdürlüğü

Telefonlar: 0 312 470 88 50-53-54-8932

e-posta: isealim. pgm@ktb. gov. tr

Kaynak: Habermetre

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