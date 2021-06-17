Kanal İstanbul şantiye alanına ulaşım için ek yollar yapılmaya başlandı
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Kanal İstanbul şantiye alanına ulaşım için ek yollar yapılmaya başlandı

Kanal İstanbul şantiye alanına ulaşım için ek yollar yapılmaya başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kanal İstanbul için 26 Haziran'da yapılacak olan temel atma töreni öncesinde oluşturulacak şantiye alanlarına ulaşım ile ilgili ek yol yapımlarına başlandı.

Kanal İstanbul için 26 Haziran'da yapılacak olan temel atma töreni öncesinde oluşturulacak şantiye alanlarına ulaşım ile ilgili ek yol yapımlarına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesi ile ilgili atılacak ilk temel öncesi hazırlıklar sürüyor. Temelin atılacağı bölgede oluşturulan şantiye alanına ulaşım için yeni ve ek yollar yapılmaya başlandı. Proje kapsamında güzergah üzerinde bulunan bir çok noktada iş makineleri ve hafriyat kamyonlarının geçişini kolaylaştıracak yolların yapımına başlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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