Kamu Bilişim Zirvesi Başladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, kamuda dijital dönüşüm konusunda son bir yıl içinde en üst seviyede farkındalık oluştuğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde ortaya konulacak yol haritalarıyla birlikte çok ciddi ve hızlı bir dönüşüm yaşayacağız." dedi.



Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin bu alandaki en büyük etkinliklerinden Kamu Bilişim Zirvesi, "Potansiyelini Bilişimle Keşfet" sloganıyla Antalya'da başladı.



Belek turizm merkezinde Gloria Golf Resort'te düzenlenen zirveye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbi·lgi·n ve Kamu Bilişimcileri Derneği 2. Başkanı Yakup Şıvka ile 150'den fazla kamu kurumundan üst düzey yönetici katıldı.



Aynı zamanda Kamu Bilişimcileri Derneği Kurucu Başkanı da olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Kılıç, Derneğin tanıtım videosunun gösterimiyle başlayan zirvenin açılışında, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin haberleşme alanında kapsam, hız ve kapasite olarak en üst seviyelere ulaştığını söyledi.



Kılıç, bilişimde kamu ve özel sektörün bir yapbozun parçaları gibi birbirinden ayrılamaz parçalar olduğunu ifade etti.



Zirveye ilişkin "2015 yılında böyle bir girişimi başlattık, ikinci zirve ve üçüncü etkinliği düzenledik." diyen Kılıç, derneğin her geçen gün gittikçe büyüyen bir kartopu gibi geniş kitlelere ulaştığını ve çok faydalı işler yaptığını dile getirdi.



Kılıç, zirvenin temel konusunun kamuda dijital dönüşüm olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Dijital dönüşüm önemli, bütün etkenlerin teması dijital dönüşüm, siber güvenlik. Az konuşup, çok iş yapan bir bakanlığız. Kamuda dijital dönüşüm çok önemli. Önce kamu verisinin dijitalleşmesi gerekiyor. Bunun açık veriye dönüşmesi gerekiyor. Bu açık veriyle ilgili özel sektörün bu açık veriden yeni katma değerleri ve hizmetleri üretmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Kamudaki dönüşümün birlikte gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu entegrasyonları özel sektörün de desteğini yeni yerli ve milli yazılımlarla birlikte entegre etmemiz gerekiyor. Bundan yeni katma değerli hizmetleri üreterek, 2023 hedeflerine ulaşma noktasında hızlı ilerlememiz gerekiyor. Kamuda dijital dönüşüm hiç bu kadar üst seviyede bir farkındalığa ulaşmamıştı. Son bir yıl içinde en üst seviyede bir farkındalık oluşmuş durumda. Önümüzdeki günlerde ortaya konulacak yol haritalarıyla birlikte çok ciddi ve hızlı bir dönüşüm yaşayacağız."



"600'ün üzerinde katılım oldu"



Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbi·lgi·n de bugünün kendisi için özel bir gün olduğunu, zirve için 6-7 ay önce çalışmaya başladıklarını söyledi.



Heyecanlı bir süreç geçirdiklerini ifade eden Özbi·lgi·n, "Her yaptığımız etkinlik ses getirmeye başlamış, gittikçe büyüyorduk. Bugün yine çok büyük, katılımı yüksek, standlarıyla, panelleriyle bir fuar havasında zirveyi yapıyoruz." dedi.



Önemli bir sektörün temsilcisi ve çalışanları olduklarını dile getiren Özbi·lgi·n, futbol gibi her ortamda konuşulduklarını, 7'den 70'e herkesin ya dilinde ya elinde ya da dizindeki tablette olduklarını söyledi.



Özbilgin, herkesin 'Ar-Ge, inovasyon, teknoloji' dediğini belirterek, "Sadece konuşulan, tüketilen değil üretilen bir bilişim sektörümüz olmalı. Ülkemizde bilişim projeleri yapılıyor, dijitalleşme devam ediyor. Durmadan kamu-özel sektör bir arada sektörümüz için çalışmalıyız. 2023 yılında ilk 10 ekonomi arasına girmenin yolu bilişimden, dijital dönüşümden geçiyor." diye konuştu.



Zirvede 2 gün boyunca kamuda dijital dönüşümü konuşacaklarını vurgulayan Özbi·lgi·n, potansiyeli bilişimle keşfedeceklerini kaydetti.



Özbi·lgi·n, zirveye 600'den fazla kişinin katıldığına dikkati çekerek, bu durumun gururunu yaşadıklarını dile getirdi.