Juventus’ta Ocak Ayının En Değerli Oyuncusu Cristiano Ronaldo
Juventus’un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, harika formunu 2020 yılına taşıdı. Yeni yılın ilk ayında Juventus’la 5 maça çıkan Ronaldo 8 gol 1 asistle harika bir performans gösterdi ve ocak ayının en değerli oyuncusu seçildi.
03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:19
Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, harika formunu 2020 yılına taşıdı. Yeni yılın ilk ayında Juventus'la 5 maça çıkan Ronaldo 8 gol 1 asistle harika bir performans gösterdi ve ocak ayının en değerli oyuncusu seçildi.
Kaynak: Dugout
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