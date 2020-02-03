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Juventus’ta Ocak Ayının En Değerli Oyuncusu Cristiano Ronaldo

Juventus’un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, harika formunu 2020 yılına taşıdı. Yeni yılın ilk ayında Juventus’la 5 maça çıkan Ronaldo 8 gol 1 asistle harika bir performans gösterdi ve ocak ayının en değerli oyuncusu seçildi.

03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:19

'un süper yıldızı , harika formunu 2020 yılına taşıdı. Yeni yılın ilk ayında Juventus'la 5 maça çıkan Ronaldo 8 gol 1 asistle harika bir performans gösterdi ve ocak ayının en değerli oyuncusu seçildi.

Kaynak: Dugout

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