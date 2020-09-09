Jurassic Galaxy filmi konusu nedir? Jurassic Galaxy film oyuncuları kimler?
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Jurassic Galaxy filmi konusu nedir? Jurassic Galaxy film oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini James Kondelik ve Jon Kondelik yaptığı Jurassic Galaxy filmi konusu nedir? Jurassic Galaxy filmi oyuncuları kimler?

Jurassic Galaxy filmi konusu nedir? Jurassic Galaxy film oyuncuları kimler?
09.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:27

2018 yapımı Jurassic Galaxy serileri nelerdir? Jurassic Galaxy konusu nedir? Jurassic Galaxy filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

JURASSIC GALAXY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakın gelecekte, uzay kaşiflerinden oluşan bir gemi, uzak bir güneş sisteminden geçerek bilinmeyen, gizemli bir gezegende karaya düşüyor. Gezegende canavarca dinozorların yaşadığını keşfettiklerinde çok geçmeden en büyük korkularıyla karşılaşırlar. Şimdi, sadece akıllarını ve hayatta kalma iradelerini kullanan bu astronotlar, gezegeni canlı bırakmayı umarlarsa, tehlikeli arazide ilerlemeli ve kırık gemilerini bulmak için korkunç canavarlarla savaşmalıdır.

JURASSİC GALAXY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ryan Budds

Doug Burch

Eric Paul Erickson

James Ferrero

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