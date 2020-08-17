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Japonya ekonomisinde tarihi daralma

Koronavirüs salgını, pek çok ulusal ekonomiye olduğu gibi Japon ekonomisine de büyük darbe vurdu.

Japonya ekonomisinde tarihi daralma
17.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:37

Koronavirüs salgını, pek çok ulusal ekonomiye olduğu gibi Japon ekonomisine de büyük darbe vurdu. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi, senenin ikinci çeyreğinde tarihinin en büyük daralmasını yaşadı.Tüm dünyada küresel ve ulusal ekonomileri son derece olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, Japonya'ya ekonomisine de büyük darbe vurdu. Gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH), nisan-haziran dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 7,8 küçülerek, bu alanda verilerin kayıt altına alınmaya başlandığı 1980 yılından bu yana en büyük daralmayı yaşadığı bildiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin'in ardından, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip Japonya'da veriler, pandemi döneminden önce de olumlu sinyaller vermiyordu. Japonya ekonomisi, ABD-Çin ticaret savaşlarının da etkisiyle, 2019'un son çeyreğinde yüzde 1,9; 2020'nin ilk çeyreğinde ise yüzde 0,6 küçülmüştü.

Ekonomistler, bu olumsuz rakamlara rağmen temkinli bir iyimserlik içinde. Japon ekonomisinin, şu an içinde bulunduğumuz senenin üçüncü çeyreğinde yine yükselişe geçeceğini öngören uzmanlara göre ekonominin, pandeminin küresel etkilerinden tamamen kurtulması ise 1-2 yıl zaman alabilir.

Olimpiyat Oyunları belirsizliği

Koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik krizin etkilerini azaltmak için Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından çok kapsamlı bir konjonktür paketini yürürlüğe sokmuştu. Bu yıl içinde Japonya'da yapılması planlanan Yaz Olimpiyat Oyunları da, yine pandemi sebebiyle önümüzdeki seneye ertelenmiş durumda. Ancak salgının şu anki seyri, Olimpiyatların önümüzdeki yıl gerçekleşebileceği konusunda da şüphe yaratıyor.

Koronavirüs salgınından, diğer Asya ülkelerine kıyasla daha az etkilenen Japonya'da bugüne dek yaklaşık 55 bin enfeksiyon ve bin 100'e yakın ölüm vakası kayıtlara geçti.

AFP,dpa/ ET,JD

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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