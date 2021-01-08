Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: "Bu kış PKKnın son kışı olacaktır"
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: "Bu kış PKKnın son kışı olacaktır"

08.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:23

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

"Jandarmamız, bugün olduğu gibi bundan sonra da devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize kastedecek her türlü tehdide karşı koymaya kararlıdır"

"2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girilmiştir. 2021 yılında da girilmeye devam edilecektir. Sayın bakanım. Direktifleriniz doğrultusunda bu kış PKKnın son kışı olacaktır"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: 'Bu kış PKKnın son kışı olacaktır'
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: 'Bu kış PKKnın son kışı olacaktır'
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: 'Bu kış PKKnın son kışı olacaktır'
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: 'Bu kış PKKnın son kışı olacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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