Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: "Bu kış PKKnın son kışı olacaktır"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

"Jandarmamız, bugün olduğu gibi bundan sonra da devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize kastedecek her türlü tehdide karşı koymaya kararlıdır"

"2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girilmiştir. 2021 yılında da girilmeye devam edilecektir. Sayın bakanım. Direktifleriniz doğrultusunda bu kış PKKnın son kışı olacaktır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin