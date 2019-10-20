20.10.2019 17:14

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün (İYTE) düzenlediği ve bu yıl "Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler" temasıyla gerçekleştirilen IZTECH Roboleague 2019 etkinliği, Türkiye'nin değişik bölgelerinden robot meraklılarını bir araya getirdi.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Teknopark İzmir iş birliğinde bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen Iztech RoboLeague 2019 etkinliğinde, binin üzerinde katılımcı temiz ve yenilenebilir enerji alanında pek çok projeyle yer aldı. Etkinlikte ayrıca, robot, endüstriyel otomasyon, teknoloji, mekatronik, elektronik ve makine alanlarında faaliyet gösteren firmalar ile buna ilgi duyan geliştiriciler görüş alışverişinde bulundu.

Katılımcıların dayanıklılık, yaratıcılık ve tecrübelerinin test edildiği, 24 ve 36 saatlik maratonlardan oluşan "Tasarla-Yap-Yarıştır" ve "Robothon" kategorilerinde, pek çok proje ve taslak robot çalışması yarıştı.

İZKA Yatırım Destek Uzmanı Çağkan Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni fikirlerin ortaya çıkmasıyla birlikte yenilenebilir enerjinin mevcut kullanım alanlarının da genişletilebileceğini belirterek, "Bu nedenle bu tarz organizasyonlara İZKA olarak destek veriyoruz. Türkiye'nin bütün bölgelerinden ciddi bir katılım var. Trabzon'dan Manisa'dan öğrenciler geldi. Özellikle fen liselerinin ve üniversitelerin katılımlarının yoğun olduğunu görüyoruz." dedi.

"Öğrencilerin zihinlerinde değişim ve dönüşüm yaratmayı hedefliyoruz." diyen Aydoğdu, "Gençlerin sunumlarını izliyoruz. Yeni türbin, yeni makina tasarımları var. Çok geniş bir alanda yenilenebilir enerjinin nasıl kullanılabileceğine dair yöntemler öneriyorlar. O anlamda güzel projeler çıkabilir. Yenilenebilir enerji geleceğin enerji sistemi. Dolayısıyla çocukları da bu alana yönlendirmeye çalışıyoruz. Kaynaklarımızı akıllı kullanmanın peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Hüseyin Bağhan, projelerinin gemicilik sektöründeki şirketlerin daha çok tasarruf sağlamasını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu, bunun için de yarışmada gemilerin önüne rüzgar türbini kurulmasına imkan sağlayan bir projeyi sunduklarını belirtti.

İKÇÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gürkan Topkara da etkinlik sayesinde tanıştıkları yetkililerin, projelerinin hayata geçirilmesine yönelik kendilerine yönelttikleri soruların çok öğretici olduğunu vurgulayarak, "Sürdürülebilirlik açısından hangi etkenlere dikkat etmemiz gerektiğini sayın jüri üyelerinden çok iyi öğrendik. Yarışmanın en büyük getirisi bence buydu bizlere. Bu nedenle hepimiz için çok verimli bir yarışma olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA