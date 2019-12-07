İzmir'deki 4. Bakırçay Ekonomi Zirvesi önemli isimleri buluşturdu

07.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:39

İzmir'in Bergama ilçesinde, ekonomik kalkınma, istihdam iş ve iş dünyasını yakından ilgilendiren kentsel sorunların ele alındığı 4. Bakırçay Ekonomi Zirvesi, kanaat önderleri, iş adamları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları bir araya getirdi.



4. Bakırçay Ekonomi Zirvesi, Bergama ilçesinde gerçekleşti. Zirveye, Bergama Ticaret Odası ev sahipliği yaptı. Programda, ekonomik kalkınma, istihdam, iş ve iş dünyasını yakından ilgilendiren kentsel sorunlar masaya yatırıldı.



Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Bergama'nın sorunlarını ve gerçekleştirilmesi gereken çözümler ile ilgili oda olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti. Ürper, Bergama-Kınık Organize Sanayi Bölgei, otoban ve otoyollar, doğal gaz, turizm ve yenilenebilir enerji sektörlerinde yapılmış çalışmalarda değindi.



Gazeteci Rıdvan Karapehlivan da, Bakırçay bölgesini anlattı. Karapehlivan, "Bölge sanayisi, ticareti, tarımı ve turizmi ile bölge ve ülke ekonomisi için büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bu zirvenin bölgede sinerji oluşturmak adına son derece önemli bir vizyon çalışması olacağına inanıyorum" dedi.



Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 25., 26. dönem AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de söz alarak konuşmalar yaptı.



"İZBAN, Bergama ve Kınık ilçelerine de bağlanacak"



Başkan Kerem Ali Sürekli, "Bakırçay ile ilgili geçmişten bahsetmek değil, gelecekten söz etmek gerekir; çünkü Bakırçay öyle bir ilerleme ile yol kat ediyor ki aldı başını gidiyor. Müthiş bir ivme yakaladı. Bergama'da yapılacak en büyük yatırım ve hizmet serbest bölge olacak. 2 bin dönümlük bir alana yapılacak bu yatırımla, tam anlamı ile bittiğinde 20 bin kişiye istihdam kapısı açılacak. Bu proje bölgeyi uçuracak bir projedir. Serbest bölge tamam, şimdi sırada serbest ticaret bölgesi düşünülüyor ve bunun da takibini yapacağız. İZBAN, Bergama ve Kınık ilçelerine de bağlanacak. İZBAN denilince, hakikaten bu güne kadar gelmiş geçmiş en büyük yerel yönetim ve hükümetini ortaklaşa projesi oldu" dedi.



Zirvede konuşan Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka da, üretimin, dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişimi için mesleki eğitimin önem taşıdığını belirtti.



Programda ayrıca diğer katılımcılarda, nitelikli teknik personel yetiştirilmesi, meslek liselerinin bölgeye kazandırılması konularına dikkat çekti.



Zirveye ayrıca, kanaat önderleri, iş adamları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İHA