İzmir'de izinsiz gösteride gözaltına alınan 51 kişi serbest
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İzmir'de izinsiz gösteride gözaltına alınan 51 kişi serbest

04.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:46
İzmir'de izinsiz gösteride gözaltına alınan 51 kişi serbest

İZMİR'in Konak ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek için toplanan ve polis tarafından gözaltına alınan 51 kişi, serbest bırakıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek için toplanan ve polis tarafından gözaltına alınan  51 kişi, serbest bırakıldı.

Alsancak semti, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, dün saat 17.00 sıralarında, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek için toplanan grup, polisin dağılmaları yönündeki uyarısını dikkate almadı. Bunun üzerine, gruba müdahale eden polis ekipleri, 51 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 51 kişi, polisteki ifadelerinin ardından, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 39'unun terör örgütü propagandası yapmaktan suç kaydı olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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