İzmir'de "Hilal-i Ahmer'de 154 Yıl Özel Koleksiyon ve Fotoğraf Sergisi" açıldı

İzmir'de Türk Kızılay'ın kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmaları ve kullandığı ekipmanların yer aldığı "Hilal-i Ahmer'de 154 Yıl Özel Koleksiyon ve Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

İZMİR (AA) - İzmir'de Türk Kızılay'ın kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmaları ve kullandığı ekipmanların yer aldığı "Hilal-i Ahmer'de 154 Yıl Özel Koleksiyon ve Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Türk Kızılay İzmir Şubesi ve Karaca Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sergide Türk Kızılay'ın 1. Dünya Savaşı ve milli mücadele dönemlerinde kullandığı objelerle 154 yılı anlatan fotoğraflar sergilendi.

Sergide ayrıca İzmir Depremi sonrası sahada çekilen fotoğraflarda ilk kez yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk Kızılay'ın Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay'ın vatandaşların yardımına koştuğunu hatırlatan Köşger, "Kızılay sıcak çorbasını kaynatıp, çadırlarını kurmaya başladı. Bu millet 154 yıldır ne zaman olağanüstü durumlarda yardıma ihtiyacı olsa Türk Kızılay orada. Bugün burada da 154 yılı özetleyen serginin açılışını yapıyoruz. Bu serginin kurulması için çalışma yapan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da afetler başta olmak üzere yaptığı çalışmalar için Türk Kızılayına teşekkür etti.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış ise Türk Kızılay'ın sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok bölgesinde insanların yardımına koştuğunu dile getirdi.

İzmir'de çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaştıklarını belirten Baykalmış, "Bunu mevcut koşullarda şube personelimizle yapma şansımız yoktu. Türk Kızılayı yurt dışında ve yurt içinde en büyük kurum yapan özellik bu kuruma destek veren gönüllülerimiz. Türk Kızılayın yaklaşık olarak 60 bin gönüllüsü var. Türk Kızılayına gönül veren herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Serginin küratör ve sanat direktörlüğünü yapan Meryem İpek, koleksiyonunun Haluk Perk'e ait olduğunu belirterek, "Türk Kızılay İzmir Şubesi sergiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Türk Kızılayı bu serginin ilk durağını İzmir'de başlatarak, Edirne'den Kars'a farklı illerde de açmayı planlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından İpek ve Baykalmış tarafından İzmir Valisi Köşger'e plaket verildi.

Sergi açılışına İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sergi 9 Şubat'a kadar açık kalacak.