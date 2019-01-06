İzmir'de Görülmemiş Siyasi Başarı Elde Edeceğiz"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde başarılı olacağını belirterek, "İnanıyor ve iddia ediyorum ki başta Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere 20 ilçe belediyesi alacağız." dedi.

Şahin, yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerindeki başarısını yerel seçimlerde de sürdüreceğini ifade etti.

Cumhur İttifakı'na inançlarının sarsılmaz bir şekilde tam olduğunu vurgulayan Şahin, "Büyükşehir Belediye Başkan adayımız sayın Nihat Zeybekçi ve otuz adayımızla bugüne kadar görülmemiş bir siyasi başarı elde edeceğiz. İzmir hizmete aç, İzmir Cumhur İttifakının belediyecilik anlayışını bekliyor, o gün de artık çok yakındır." ifadelerini kullandı.

Şahin, tüm adaylara güvendiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere adaylarımızla belediyeleri alacağız. Tüm mensuplarımız ve kadrolarımızla üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Yola çıktık. İnanıyor ve iddia ediyorum ki, 20 ilçemizi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını alacağız. Beka meselesi devletimizin ve milletimizin dirliği bu seçimlerin önemini ortaya koyuyor. Bugüne kadar inançlarımızdan ve liderimizin talimatlarından taviz vermedik. Yine aynı imanla seçimlerde tüm kadrolarımızla sahada olacağız ve zafer kazanacağız."

Kaynak: AA