İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde "uyarı maili" tartışması
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde "uyarı maili" tartışması

14.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:30
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Başkan Tunç Soyer'in belediye başkanları ve meclis üyelerine gönderdiği uyarı mailine tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Başkan Tunç Soyer'in belediye başkanları ve meclis üyelerine gönderdiği uyarı mailine tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı 1. Olağan Toplantısı Başkan Tunç Soyer başkanlığında Kültürpark'taki İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantının başında söz alan Hızal, Başkan Soyer'in belediye başkanları ve meclis üyelerine "uyarı maili" gönderdiğini anımsattı.

Hızal, uyarı mailinin Belediye Kanunu'nun 28. maddesine atıfta bulunularak "belediye meclis üyesi ve belediye başkanlarının görevleri boyunca ve görevleri sonrasındaki belli süreler içerisinde birtakım faaliyetlerden yasaklı olduğunu" ilişkin bir yazı içerdiğini belirtti.

Yazıda grubundaki tüm meclis üyesi arkadaşlarını oldukça rahatsız eden ifadeler kullanıldığını belirten Hızal, yazının kendilerine gönderilme gerekçesini merak ettiklerini söyledi.

Hızal, şunları kaydetti:

"Şehirde yaşanan birtakım hadiseler Menemen ve sonrasında yine basından takip ettiğimiz ESHOT'ta yaşanan birtakım hadiseler neticesinde bu yazının gönderilmiş olması ve bu Meclisteki tüm meclis üyeleri ve belediye başkanlarının adeta zan altında bırakılmasını kabul etmiyorum. Bu yazıyı üstümüze alınmış değiliz. Ama yazının bize bu şekilde gönderilmesinden büyük rahatsızlık duyduğumuzu bildiriyoruz. Bu yazıyı size iade ediyoruz."

Hızal konuşmasından sonra yazının bir örneğini Soyer'e verdi.

Soyer ise Hızal'ın tepkisine, şu yanıtı verdi:

"O yazı size gönderildi, siz iade etseniz de etmeseniz de o yazı tüm meclis üyesi arkadaşlara gönderildi. Menemen'de olduğu gibi, belki yarın başka bir yerde de olacak, birtakım usulsüzlükler, yolsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. Sadece bizim şehrimizde değil, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde benzer durumlarla karşılaşılabiliyor. Biz en büyük hassasiyeti göstermek mecburiyetindeyiz. Hiçbir arkadaşımı zan altına alacak, hiçbir arkadaşımla ilgili bir duyumumuz olduğu için değil bu yazı. Olsa zaten savcılığa bildiririz. Burada bir hassasiyeti hatırlatmaktan öte bir anlam taşımamaktadır. Bu yazıyı, hiç kimseyi ayırt etmeksizin tüm meclis üyelerimize gönderdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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