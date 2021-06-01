İzmir atlamada madalyaları topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir atlamada madalyaları topladı

İzmir atlamada madalyaları topladı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 28-30 Mayıs tarihleri arasında 5 ülkenin katılımıyla düzenlenen 2021 Balkan Gençler Atlama Şampiyonası'na İzmirli milli sporcular damga vurdu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 28-30 Mayıs tarihleri arasında 5 ülkenin katılımıyla düzenlenen 2021 Balkan Gençler Atlama Şampiyonası'na İzmirli milli sporcular damga vurdu. Ev sahibi Sırbistan'ın yanı sıra Türkiye, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'nın katıldığı şampiyonada İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü (İZGEM) sporcuları 5 Balkan Şampiyonluğu elde ederken, 6 gümüş, 2 de bronz madalyanın sahibi oldu. Milli takımda yer alan İzmirli milli sporcu Barış İkinci, 3 metre senkronize, 3 metre tramplen ve 1 metre tramplende 3 altın madalya alırken, Gül Handan Karaköse 3 ve 1 metre tramplende birincilik kürsüsüne çıktı.

Barış İkinci kule senkronizede, Sude Köprülü 1 metre tramplende, Ilgın Çimen ve Simay Arslankan 3 metre senkronizede, Gül Handan Karaköse ve Ece Şevval Erzincan 3 metre tramplen senkronizede ikincilik elde etti. Ayrıca Sude kule disiplininde, Ece Şevval 3 metre tramplende üçüncü oldu. Kendilerine destek veren İzmir Gençik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu'na teşekkür eden antrenör Sercan Şen, "Bu işin gerçek kahramanları olan sporcularımı tebrik edip, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyon oldu.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyon oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Seda Sayan Hülya Avşar İlker Kaleli
Spor Enes Ünal Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir atlamada madalyaları topladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 13:49:31. #1.16#

title