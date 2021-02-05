İYİ Parti Genel Başkanı Akşener soruları cevapladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adliye koridorunda yürümesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adliye binasından çıkışı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da YSK üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adliye koridorunda yürümesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adliye binasından çıkışı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da YSK üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle "hakaret" suçundan yargılandığı dava kapsamında talimatla ifade vermek üzere geldiği Ankara Adliyesi'nden çıkışında açıklama yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı