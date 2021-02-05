İYİ Parti Genel Başkanı Akşener soruları cevapladı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener soruları cevapladı

05.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:17

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adliye koridorunda yürümesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adliye binasından çıkışı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da YSK üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adliye koridorunda yürümesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adliye binasından çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da YSK üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle "hakaret" suçundan yargılandığı dava kapsamında talimatla ifade vermek üzere geldiği Ankara Adliyesi'nden çıkışında açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener soruları cevapladı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener soruları cevapladı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener soruları cevapladı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener soruları cevapladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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