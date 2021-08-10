İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Sivas'ın Zara ve İmranlı ilçelerinde esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ın Zara ve İmranlı ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ın Zara ve İmranlı ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kent merkezindeki esnaf ziyaretinin ardından Zara ilçesine geçen Akşener, partililer tarafından karşılandı. İlçe meydanında esnaf ziyareti yapan Akşener, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Daha sonra kendisini karşılamaya gelenlere ilçe meydanında seslenen Akşener, bugüne kadar 48 il gezdiğini ve bir tek esnafa "Hangi partilisin?" diye sormadığını söyledi.

Esnaf ziyaretlerinde partisini övmediğini, propaganda yapmadığını belirten Akşener, "Sizin sesiniz olmaya gayret ettim. Bunun için de birlikte mesafe aldık. Benim sizden ricam şu, seçim zamanı kapınıza gelecek benim partim de dahil hangisi sizi ikna edebilirse ona oy verin." dedi.

Akşener, kendisine yönelik eleştirilere de değinerek, "Bakın bu kardeşinize, bu ablanıza 'FETÖ'cü dendi. Arkadaş 5 senedir geziyorum, tutuklayan yok. Ben madem FETÖ'cüyüm gereğini yapın kardeşim ama ben bu ülkede kimin ne halt olduğunu bilenlerdenim." diye konuştu.

Konuşması sırasında meydanda bulunan bir kişi, "Meral Hanım sizi CHP Meclis'e sokmadı mı 15 milletvekiliyle. Oyla girmediniz siz oraya, çok haktan söz ediyorsanız istifa edin." diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine Akşener, "Evet aynen öyle oldu, sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Seni mi kıracağız kardeşim. Sağ olasın her şeyimizi yapmıştık. Seçimde dediler ki 'giremezsiniz.' Kimsenin beklemediği bir iş yaptım. Sayın Kılıçdaroğlu'na gittim. 15 milletvekili geldi. YSK da mecbur kaldı." ifadelerini kullandı.

Partililerin bu kişiye tepki göstermesi üzerine alandakilere seslenen Akşener, "Ne yapıyorsunuz arkadaşlar, yapmayın. İnsanlar istediğini söyleyecek ben de cevabını vereceğim. Gerek yok." diye uyarıda bulundu.

Alandaki partililerin tepkisinin ardından bu kişi, emniyet güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Akşener'e tepki gösteren söz konusu kişi, uzaklaştırılırken, "Halk bu kadar aldatılmaz. 'Millet aç', nereye aç? Kim geçim sıkıntısı çekiyormuş? Birisi gelmiş, gelsin o kadın para vereyim, zekat vereyim." ifadelerini kullandı.

Eleştirilerini sürdüren bu kişi, "Kendisi FETÖ'cü, 'yurtta sulh cihanda sulh' bu. Bu millet biraz uyansın Allah aşkına. Zara'da millet son model arabayla geziyor. Ben 40 yaşındayım. Benim çocukluğumda araba yoktu piyasada şimdi park edemiyoruz." dedi.

Akşener, daha sonra İmranlı ilçesinde de ziyaretlerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya