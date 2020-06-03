- İtalya'da turuncu yeleklilerden hükümet karşıtı protesto
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- İtalya'da turuncu yeleklilerden hükümet karşıtı protesto

- İtalya'da turuncu yeleklilerden hükümet karşıtı protesto İtalya'nın başkenti Roma'da turuncu yelekliler, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomide oluşturduğu olumsuz etkiye tepki amacıyla hükümet karşıtı protesto düzenledi.

03.06.2020 03:10 | Son Güncelleme: 03.06.2020 03:15

- İtalya'da turuncu yeleklilerden hükümet karşıtı protesto

MİLANO - İtalya'nın başkenti Roma'da turuncu yelekliler, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomide oluşturduğu olumsuz etkiye tepki amacıyla hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Fransa'da sarı yeleklilerin ardından İtalya'da "turuncu yelekliler" meydanlara indi. Başkent Roma'da eski general ve siyasetçi Antonio Pappalardo öncülüğünde bir araya gelen turuncu yelekli yüzlerce kişi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomideki olumsuz etkisine yönelik hükümetin politikalarını eleştirdi. Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasını isteyen turuncu yelekliler ayrıca, seçim yasasının değişmesi ve Euro yerine İtalyan lireti kullanılması talebinde bulundu.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da düzenlenen kalabalık protestoda, sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken protestocuların maske takmaması da dikkat çekti.

Öte yandan İtalya'nın diğer kentlerinde aynı şekilde çok sayıda gösteri gerçekleştirildi.

- İtalya'da turuncu yeleklilerden hükümet karşıtı protesto

Kaynak: İHA

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