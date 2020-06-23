İstinaf, 28 Şubat davası hükümlerini hukuka uygun buldu
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İstinaf, 28 Şubat davası hükümlerini hukuka uygun buldu

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 21'inci Ceza Dairesi, 28 Şubat 1997 yılına ilişkin açılan, 5 yıl sürdükten sonra Nisan 2018'de karara bağlanan 28 Şubat davasında verilen kararları hukuka uygun buldu.

İstinaf, 28 Şubat davası hükümlerini hukuka uygun buldu
23.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:11

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 21'inci Ceza Dairesi, 28 Şubat 1997 yılına ilişkin açılan, 5 yıl sürdükten sonra Nisan 2018'de karara bağlanan 28 Şubat davasında verilen kararları hukuka uygun buldu. İstinaf başvurularını reddeden 21'nci Ceza Dairesi, 21 sanığa verilen mahkumiyet, 68 sanığa verilen beraat, 14 sanığın hakkında verilen düşme kararlarını onadı. Mahkumiyet kararından sonra ölen 3 sanık hakkında düşme kararı veren mahkeme, 18 sanık hakkındaki hükmü onamış oldu.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Mahkeme, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin simge ismi Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verdi. 68 sanığın beraatine karar veren mahkeme, ölüm nedeniyle 4 sanığın, zamanaşımı nedeniyle de 10 sanığın hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti.

Mahkeme, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Çevik Bir, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri'nin 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' suçunu işlediklerini sabit görerek önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, sanıkların yargılama süresince, duruşmalardaki tutum ve davranışları lehlerine kabul ederek cezadan indirime giderek, cezalarını müebbet hapse çevirdi. Sanıkların yaşları ve sağlık durumlarını dikkate alan mahkeme heyeti, sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve her ayın 1'inde en yakındaki karakola imza verme şartı uygulayarak, tutuklama kararı vermedi.68 SANIK BERAAT ETTİMahkeme heyeti, 68 sanık hakkında ise 'sanıkların yüklenen suçu işlediği suçun sabit olmaması' nedeniyle beraat kararı verdi. Sanıklar Aytaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhun, Köksal Karabay, Metin Yaşan Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır hakkındaki davanın zaman aşımı; Eser Şahan, Salih Eryiğit, Teoman Koman ve Tevhik Özkılıç hakkındaki davanın ise ölüm nedeniyle düşürülmesine hükmedildi.İSTİNAF İNCELEMESİ TAMAMLANDIKarar sonrası sanık ve katılan vekillerinden bazıları kararı farklı nedenlerle İstinaf'a taşıdı. 21'inci Ceza Dairesi 2 yıldan fazla süren incelemesini tamamladı. Mahkeme, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Çevik Bir, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu. Ancak, mahkeme dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Çetin Dizdar ve Hikmet Köksal'ın karar sonrası ölmeleri nedeniyle bu sanıklar yönünden düşme kararı verdi. Böylece 18 sanık hakkındaki mahkumiyet kararı hukuka uygun bulundu.ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ DEVAM EDECEK

Mahkeme, beraat kararı verilen 68 sanıktan Ahmet Atalay Efeer, İzzettin Gürdal ve Hamza Özaltun'un da karar sonrası ölümleri nedeniyle düşme kararı verdi. 65 sanık hakkındaki beraat kararı da hukuka uygun görüldü. Sanıklar Aytaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhun, Köksal Karabay, Metin Yaşan Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır hakkında verilen zaman aşımı nedeniyle düşme kararına katılan vekilleri tarafından yapılan istinaf başvurusunu da reddeden mahkeme düşme kararlarını da hukuka uygun buldu. Temyize açık olduğu belirtilen kararda, ceza verilen sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının devamına da karar verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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