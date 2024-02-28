ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
28 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 28.02.2024 10:00:00
Tamir Tarihi: 28.02.2024 17:00:00
Detay: PLANSIZ KESİNTİ: NALLIHAN İLÇESİ SARIYAR MAHALLESİNDE POMPA İSTASYONU İLE DEPO ARASINDAKİ İLETİM HATTINDA PE100 Ø160 MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: SARIYAR MAHALLESİ
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 28.02.2024 16:00:00
Tamir Tarihi: 28.02.2024 18:00:00
Detay: Pursaklar Tevfik ileri mahallesi leman sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: -tevfik ileri mahallesi bir kısmı
BALA
Arıza Tarihi: 28.02.2024 13:00:00
Tamir Tarihi: 28.02.2024 19:00:00
Detay: Bala ilçesi Kesikköprü Mahallesi içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Kesikköprü Gaziosmanpaşa, Erdemli ve Kızılırmak Mahalleleri
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 28.02.2024 16:00:00
Tamir Tarihi: 28.02.2024 21:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3890 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN PEØ110 ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: YAKACIK MAH.3585 SOK, 3890 SOK. CİVARI