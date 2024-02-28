CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 28 Şubat güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 28 Şubat Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne yükselişle başlaması sonrasında 2 bin 34 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 410 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 13 bin 880 liradan satılıyor.

ABD'DE AÇIKLANACAK VERİLER SONRASI FİYATLARDA OYNAKLIK ARTABİLİR

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, bu verinin ardından varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Para piyasalarında büyüme verisi öncesi, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin ise mayısta yüzde 19 ve haziranda yüzde 61 olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.